На выставке ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства компания «Краски Фридлендеръ» совместно с Советом главных архитекторов России и Владимирским государственным университетом

На выставке ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства компания «Краски Фридлендеръ» совместно с Советом главных архитекторов России и Владимирским государственным университетом провели соревнования между студентами. Тема соревнований – «Владимир древний, губернский и современный». Задачей участников было изобразить свой родной город с использованием продукции завода художественных красок «Невская палитра» и строительных красок от торговой марки “Краски Фридлендеръ”.