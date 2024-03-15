Общественный транспорт во Владимире стал все чаще попадать в ДТП. Правда, если в большинстве случаев это были автобусы, то теперь в аварию угодил и троллейбус. А точнее, сам ее спровоцировал.

Общественный транспорт во Владимире стал все чаще попадать в ДТП. Правда, если в большинстве случаев это были автобусы, то теперь в аварию угодил и троллейбус. А точнее, сам ее спровоцировал. Как сообщили в ГИБДД, дорожное происшествие случилось сегодня возле дома №117 на улице Горького в 12:30. По предварительной информации, 54-летний водитель троллейбуса маршрута №2 при