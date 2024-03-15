Дом №18 на улице Некрасовской вспыхнул сегодня глубокой ночью, около половины первого. На место выехали 18 спасателей и 6 спецмашин. Из горящего здания пришлось эвакуировать четырех человек,

Дом №18 на улице Некрасовской вспыхнул сегодня глубокой ночью, около половины первого. На место выехали 18 спасателей и 6 спецмашин. Из горящего здания пришлось эвакуировать четырех человек, еще столько же спасено. Пожар охватил почти 500 квадратных метров. Открытое горение удалось потушить спустя три часа – к 3:40. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в