Народные приметы на 16 марта. Почему в Евтропиев день не стоит жадничать? В субботу, 16 марта 2024...

Народные приметы на 16 марта. Почему в Евтропиев день не стоит жадничать?В субботу, 16 марта 2024 года, православные христиане вспоминают о великомученике Евтропии, жившем в 3-4 веках в Малой Азии и погибшем за веру от рук язычников.В народе у этого праздника много названий: Евтропиев день, Медвежье пробуждение, Василиск-Евтропий, Евтропий - снег топит. По поверьям, именно в этот день пробуждается медведь и выходит из своей берлоги. Поэтому в лес на Евтропия не ходили, боясь встретиться с косолапым. После спячки медведи голодные и могут быть агрессивными. Кроме того, с этого дня обычно начиналась оттепель.Что можно и нельзя делать в Евтропиев день?- Хорошей приметой считалось умыться 16 марта водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет, чтобы быть здоровым и красивым весь год.- После заката солнца нельзя сорить на улице, выбрасывать мусор из дома — это может привести к бедности, а после наступления сумерек не стоит давать в долг деньги, соль или хлеб — так можно отдать благополучие.- Не разрешается сегодня браться за острые предметы, делать операции, а также сдавать кровь из вены. Считается, что через полученную в этот день рану нечистая сила залетит и поселится в теле человека.- Не рекомендуется жадничать и отказывать в помощи нуждающимся — можно оказаться на их месте.Погодные приметы на 16 марта:- Если в Евтропиев день внезапно начинал голосить петух – к перемене погоды.- Солнце спряталось – дождь пойдет.- Вороны в снегу купаются – к ясной погоде.- Синицы или снегири расщебетались — к потеплению.Фото: freepik.com