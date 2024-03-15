Сыроварня «Касаясь Вкуса» – небольшое ремесленное производство итальянской группы мягких, полутвердых и твердых сортов сыра, которые варятся из фермерского молока. При этом

Сыроварня «Касаясь Вкуса» – небольшое ремесленное производство итальянской группы мягких, полутвердых и твердых сортов сыра, которые варятся из фермерского молока. При этом используется только экологически чистое сырье. Выбрать для себя сыр можно в сырных лавках на Мира, 82 и улице Песочной, дом 2. Опытные сырные сомелье помогут подобрать продукт по вашим индивидуальным вкусовым предпочтениям. Мария,