Индекс составили сотрудники регионального отделения Банка России.

Празднование Масленицы в Суздале подорожало на 11,4% за год. Индекс составили сотрудники регионального отделения Банка России.Так, пребывание в городе один день теперь обойдётся на двоих в пять тысяч рублей. Так, в стоимость включена дорога из Владимира и обратно (480 рублей), экскурсия по городу-музею (484 рубля), обед в ресторане (2880 рублей) и сувениры.Больше всего подорожал как раз таки приём пищи. Связано это с падением курса рубля и увеличением затрат на рабочую силу. В целом, поездка поднялась в ценнике где-то на 500 рублей с тем учётом, что уровень инфляции был оценён в январе 2024 года в 8,5%.