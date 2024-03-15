Предприниматель, а в душе - кутюрье: Эдуард Кошевец из Владимирской области рассказал о своих...

"Предприниматель, а в душе - кутюрье": Эдуард Кошевец из Владимирской области рассказал о своих коллекциях и нарядахШитье - одна из тех областей, в которой доминируют женщины. Наш следующий репортаж опровергает это мнение. Потому что в семье Кошевец и гладит, и шьет только муж.- Не помню вещи, которые я сам шью. Я потом перебираю ее гардероб и удивляюсь, неужели это я, начинаю рассматривать с самого себя.Настоящий дамский угодник. Так с любовью шутит о муже Галина Кошевец. И конфеты приготовит, и сыр сварит, да еще и новое платье сошьет .Галина Кошевец, фермер:- Он сначала видит женщину. А потом к ней подбирает наряд. Когда шьет юбку - это не 2 шва. Это та женщина, которую он видит.Эдуард - предприниматель, по специальности робототехник. А в душе - кутюрье. Любовь к шитью у него с детства.Эдуард Кошевец, предприниматель, дизайнер:- Когда мы пошли на труды в школу, я даже в некотором смысле предлагал - пойти мне пошить, а девочкам попилить напильником . Потому что это мне было любопытно.Впервые попробовал себя в "пошивочном" деле в дефицитные 90-е. Купить одежду было невозможно.Эдуард Кошевец, предприниматель, дизайнер:- Сшил себе костюмы. Я комплексовал. Пошел в ателье. Портной- не могу понять, вещь самошитая. Зачем пришел. Иди и шей.Так швейная машинка стала сопровождать в жизни повсюду - говорит Эдуард. В турклубе альпинистов, где познакомился с Галиной, шил палатки, рюкзаки. А сегодня и дом супругов превратился в Дом высокой моды - занавески, чехлы на мебель, и даже подушки - все сделано руками Эдуарда.Эдуард Кошевец, предприниматель, дизайнер:- Поиск ума - штука непрерывная. И она во всем. Даже кофе нормально не сваришь. Все что делаю, дополняет меня, человек это не заработок. Это творец.А вот шить на себя - оказалось домашнему дизайнеру не интересно. Ему нужна Муза.Эдуард Кошевец, предприниматель, дизайнер:- Меня в жизни хвалили. И есть обратная потребность. Когда я одеваю себя сам- е могу же себя похвалить. А Галя все носит с удовольствием. Хвалит и я получаю обратную отдачу.То что сделал было правильным, удачным.Мода всегда рождалась из смелых идей. Их сама жизнь подсказывает.Эдуард Кошевец, предприниматель, дизайнер:- Я не беру готовых чужих идей. Мне это не интересно. Я же не портной. Модельер. Я отсматриваю, осмысливаю сегодняшнее направление. Блестяшки вон они висят на перилах. Моде надо соответствовать.Муж шьет коллекциями- говорит Галина. И они обычно появляются после семейных путешествий. Эта рубашка навеяна романтической экзотикой Вьетнама, а на этот наряд вдохновила итальянская Венеция. Галина замечает, что уже не может носить купленные в магазинах вещи. В ее гардеробе всё- от боди до пальто- дело рук своего домашнего кутюрье.Галина Кошевец, фермер:- Меня отражает в моих нарядах. Я может быть даже не знала, какая я. Пока он не начал наряжать. А этот костюм из ткани бабушки, она шила одежду сама. И в память о бабушке сшил костюм.Процесс пошива - сложный, но интересный. Хобби полностью захватило - замечает Эдуард. Есть и любимый модельер - Лагерфельд. Его жизненный принцип- "занимайтесь тем, что делает вас счастливыми" - близок.Эдуард Кошевец, предприниматель, дизайнер:- У каждого художника есть свои стили. Если выложить все мои модели, они тоже станут узнаваться. Подруги Галины к нам приходят и говорят, да - вещи сделаны одним человеком. Это видно. Как это видно - я не знаю.На заказ Эдуард шить пробовал, но, говорит, это выхолащивает творчество.Галина Кошевец, фермер:- Прошу его например, сшей простую юбку-карандаш. Она будет выглядеть вот так. Никакой простой юбки у меня нет. А вот так будут выглядеть простые прямые брюки вот с такими карманами.Дорабатывать мелкие детали, микроскопические петельки - самое кропотливое. В помощь- настоящий Парк машин. Оверлок, умная вышивальная машина, распошивалка промышленного класса - подарок жены.Эдуард Кошевец, предприниматель, дизайнер:- Важно делать именно то, что хочется тебе, потому что все остальное это не успех. И поддержка близких - та опора, без которой невозможно двигаться.Сегодня у домашнего кутюрье появился и свой фирменный логотип. И звучит очень узнаваемо.Галина Кошевец, фермер:- Кошевец...это и есть его бренд.Как показывает история, самые обольстительные наряды создавали для дам именно мужчины. Видимо, нужен особый взгляд, чтобы сделать женщину красивой и счастливой.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин "Вести-Владимир"