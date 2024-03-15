Регоператор «Биотехнологии» заявляет, что в настоящее время нарастил силы для нормализации графика вывоза мусора. В памяти у многих фактически коллапс, который произошел в Коврове весной

Регоператор «Биотехнологии» заявляет, что в настоящее время нарастил силы для нормализации графика вывоза мусора. В памяти у многих фактически коллапс, который произошел в Коврове весной прошлого года. Напомним, тогда от ковровчан было много жалоб на то, что регоператор плохо вывозит отходы. В компании поясняли – такая ситуация произошла из-за смены подрядчика. Тогда региональный оператор постарался