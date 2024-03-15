Erid: 4CQwVszH9pWwJxqaUja «Ростелеком» презентовал технологии искусственного интеллекта для...

Erid: 4CQwVszH9pWwJxqaUja«Ростелеком» презентовал технологии искусственного интеллекта для медицины на выставке «Россия»Представители «Ростелекома», дочерней компании «РТК Радиология» и регионов РФ презентовали решение Единой радиологической информационной системы (ЕРИС) DIGIPAX на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках «Дня искусственного интеллекта».Посетители узнали об использовании технологий машинного зрения в области здравоохранения во Владимирской области и республике Марий Эл. К началу 2024 года для улучшения качества диагностики в регионах в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» специалисты «РТК Радиология» внедрили модуль системы принятия врачебных решений на базе технологий искусственного интеллекта для анализа патологий молочных желез.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:- Лучевая диагностика — главный плацдарм развития искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Медицинские изображения в сочетании с текстовыми описаниями и заключениями реальных врачей становятся идеальной базой для создания точных алгоритмов работы робота. Использование цифрового решения в работе врачей позволит им экономить огромное количество времени. То, на что доктору нужно выделить несколько часов (анализ снимка, поиск несоответствий норме, изучение патологий), машина может выполнить за считаные секунды.Альфия Хасанова, врач-рентгенолог городской больницы № 2 города Владимира:- Благодаря этому методу есть возможность помощи доктору. Естественно, использование алгоритмов машинного зрения не заменяет врача: диагноз ставит доктор, а искусственный интеллект помогает оценивать патологию.Ежедневно в архив медицинских изображений региона поступают результаты более 500 исследований, а всего база насчитывает несколько десятков миллионов изображений: снимки магнитно-резонансной и компьютерной томографии, рентгенограммы, маммограммы.Подробнее о сервисах и услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте провайдера и по бесплатному номеру горячей линии 8 (800) 10 00 800.Реклама ПАО «Ростелеком».