В этот раз мы решили разыграть очень ценные призы – 3 пары билетов на концерт Григория Лепса. Оторвали от сердца. Мы в редакции чуть не подрались за эти билеты, но все-таки решили оставить

В этот раз мы решили разыграть очень ценные призы – 3 пары билетов на концерт Григория Лепса. Оторвали от сердца. Мы в редакции чуть не подрались за эти билеты, но все-таки решили оставить их для вас! Чтобы каждый мог попытать удачу. Розыгрыш проводится в группе “Шестого канала” Вконтакте. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!