Сенатор Совета Федерации Владимир Киселев проголосовал на выборах Президента страны Проголосовал...

Сенатор Совета Федерации Владимир Киселев проголосовал на выборах Президента страныПроголосовал сегодня утром и сенатор Совета Федерации Владимир Киселев.Он отдал свой голос на участке в 46-й владимирской школе.Владимир Киселев отметил, что сегодня будущее страны зависит от каждого из нас. И призвал жителей региона найти время и прийти на избирательные участки.Владимир Киселёв, сенатор Совета Федерации:- Я сейчас очень много езжу по различным предприятиям.. зависит будущее наших детей, внуков и правнуков.