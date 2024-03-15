Сенатор Совета Федерации Владимир Киселев проголосовал на выборах Президента страны
Проголосовал...
Сенатор Совета Федерации Владимир Киселев проголосовал на выборах Президента страны
Проголосовал сегодня утром и сенатор Совета Федерации Владимир Киселев.
Он отдал свой голос на участке в 46-й владимирской школе.
Владимир Киселев отметил, что сегодня будущее страны зависит от каждого из нас. И призвал жителей региона найти время и прийти на избирательные участки.
Владимир Киселёв, сенатор Совета Федерации:
- Я сейчас очень много езжу по различным предприятиям.. зависит будущее наших детей, внуков и правнуков.