Сенатор Владимир Киселев посетил Владимирский электромоторный завод
Он встретился с активом...
Сенатор Владимир Киселев посетил Владимирский электромоторный завод
Он встретился с активом предприятия, осмотрел производство. Сегодня ВЭМЗ - один из крупнейших производителей асинхронных электродвигателей в стране.
Владимирские двигатели поставляются, например, в московский и петербургский метрополитены. Сегодня особенно важно поддерживать такие предприятия, подчеркнул Владимир Киселев.
Владимир Киселёв, сенатор Совета Федерации:
- Очень серьезная конкуренция на рынке электродвигателей. В том числе с зарубежными предприятиями. Конечно, в данной ситуации необходимо делать все возможное для поддержки нашего собственного товаропроизводителя.