Сенатор Владимир Киселев посетил Владимирский электромоторный завод Он встретился с активом...

Сенатор Владимир Киселев посетил Владимирский электромоторный заводОн встретился с активом предприятия, осмотрел производство. Сегодня ВЭМЗ - один из крупнейших производителей асинхронных электродвигателей в стране.Владимирские двигатели поставляются, например, в московский и петербургский метрополитены. Сегодня особенно важно поддерживать такие предприятия, подчеркнул Владимир Киселев.Владимир Киселёв, сенатор Совета Федерации:- Очень серьезная конкуренция на рынке электродвигателей. В том числе с зарубежными предприятиями. Конечно, в данной ситуации необходимо делать все возможное для поддержки нашего собственного товаропроизводителя.