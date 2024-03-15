Смотрите Вести в 14.30: главное событие для страны - стартовали выборы Президента России Выборы...

Смотрите "Вести" в 14.30: главное событие для страны - стартовали выборы Президента РоссииВыборы Президента- Главное событие для страны - стартовали выборы Президента России. Первые избиратели в нашем регионе.Конечная- Автобусная компания ОКТО - банкрот, счета арестованы. Дождутся ли зарплат бывшие сотрудники?Позывной "Пассажир"- И особая премьера на больших экранах. Картину о событиях 2015 года посмотрели владимирские ветераны СВО.