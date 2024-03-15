Смотрите Вести в 9.00: организация - на грани банкротства, люди остались без...

Смотрите "Вести" в 9.00: организация - на грани банкротства, люди остались без зарплатКонечнаяОрганизация - на грани банкротства, люди остались без зарплат. Счета владимирской автобусной компании ОКТО арестованы. Что ждет ее бывших сотрудников?ЖенСоветЭти женщины могут всё. В областной столице прошел женский форум. Какие проекты представлены?Семейное раллиИ когда жена - пилот гоночного автомобиля. Как распределяют обязанности на ралли-трассе в семье гонщиков Быковых?