Сотрудники МЧС спасли четырёх человек во время крупного пожара в Киржаче Ночью (15 марта 2024...

Сотрудники МЧС спасли четырёх человек во время крупного пожара в КиржачеНочью (15 марта 2024 года) в городе Киржач, на улице Некрасовская произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 500 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Сотрудниками МЧС спасено 4 человека, такое же количество людей эвакуировано.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 18 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области