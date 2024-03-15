Строительство склада компании «Wildberries» в Собинском районе идет в штатном режиме. Напомним, на...

Строительство склада компании «Wildberries» в Собинском районе идет в штатном режиме.Напомним, на днях мы опубликовали информацию пресс-службы Собинского городского суда, где говорилось буквально следующее:«… В ходе проверки режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации на строительной площадке складского комплекса Wildberriesв деревне Хрястово Собинского района выявлены гражданине Республик Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, которые допустили нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, выразившееся в уклонении от выезда с территории Российской Федерации по окончании срока временного пребывания. Данным лицам назначено административное наказание в виде административных штрафов с выдворением за пределы Российской Федерации...»В редакцию ГТРК «Владимир» пришло официальное обращение руководства компании Wildberries с опровержением:«… Информация, распространяемая СМИ о том, что на стройке склада Wildberries во Владимире задержаны нелегальные мигранты, не соответствует действительности. В строительной компании маркетплейса не задействованы нелегальные мигранты. На стройке работают в том числе и сторонние подрядные организации, выполняющие разные функции и задачи на объекте. Сотрудники правоохранительных органов в рамках штатной проверки проверили документы у части сотрудников и специалистов подрядных организаций. Всех проверяемых отпустили, они вернулись к своей деятельности. Строительство идет в штатном режиме без нарушений сроков и объемов работ».Фото: Архив ГТРК «Владимир»