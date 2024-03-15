Свой выбор в первый день голосования на выборах Президента Российской Федерации сделала Ольга...

Свой выбор в первый день голосования на выборах Президента Российской Федерации сделала Ольга ХохловаПредседатель Законодательного Собрания Владимирской области проголосовала на своём избирательном участке - в средней школе №22 Владимира.По мнению руководителя регионального парламента: активное участие в главных выборах страны - вклад в будущее России, ее развитие, доказательство активной гражданской позиции и символ единения.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Придите сегодня на избирательные участки, либо проголосуйте онлайн. Нам очень важно, чтобы люди показали свое отношение к этим выборам, к этой самой главной избирательной кампании нашей страны. Я проголосовала, настроение замечательное. Уверена, что наши граждане выполнят свой гражданский долг.