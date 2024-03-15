Об этом сообщили представители Российского Союза Пекарей.

Технологов при владимирских хлебозаводах начнёт обучать Росбиотех. Об этом сообщили представители Российского Союза Пекарей.Так, соглашение о сотрудничестве было подписано при участии ректора университета Александра Солдатова, заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова и президента Союза Пекарей Дмитрия Семёнова. Помимо прочего, один из ведущих вузов России вошёл в состав Союза.Соглашение касается научного сотрудничества, совершенствования подготовки и переподготовки специалистов хлебопекарной отрасли. Кроме того, сотрудничество подразумевает внедрение новых технологий, организацию практики и трудоустройство студентов и выпускников университета.«Как известно, предприятия хлебопекарной отрасли остро нуждаются в профессиональных, квалифицированных кадрах, а лучшие вузы готовы идти им навстречу и модернизировать свои программы подготовки», – пишут сотрудники Союза Пекарей.Новый документ сможет поспособствовать развитию экономики и повышению качества выпускаемой хлебобулочной продукции.