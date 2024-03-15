В числе первых на выборах Президента проголосовал губернатор Владимирской области Александр...

В числе первых на выборах Президента проголосовал губернатор Владимирской области Александр АвдеевНа избирательный участок № 311 глава региона пришел вместе с супругой Светланой. Избирательный участок, на котором голосовала чета Авдеевых, находится в средней школе села Сновицы Суздальского района. На нем, уже в первые часы голосования, свой гражданский долг выполнили десятки избирателей.Губернатор Александр Авдеев подчёркивает: эти выборы - судьбоносные. Всем вместе, гражданам Российской Федерации, в дни голосования предстоит определить будущее нашей великой страны.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы делаем выбор на ближайшие 6 лет. Это важнейший этап в жизни страны. Особенно в нынешних условиях. Мы определяем путь и международной политики, и внутренней политики. От выбора будет зависеть, как мы будем развиваться в ближайшие годы. Я призываю всех прийти на участки, проголосовать, воспользоваться конституционным правом и подтвердить курс развития нашей страны.