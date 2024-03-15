Об этом рассказали представители регионального управления ГИБДД.

В Добром во Владимире в ДТП попало две иномарки и городской автобус. Об этом рассказали представители регионального управления ГИБДД.Авария произошла вчера, 14 марта, в 9:55 около дома №104 по улице Большой Нижегородской. По предварительным данным, водитель КИА «К5» 1973 года рождения выезжал с придворовой территории и не уступил автомобилю КИА «Sportage».Проезжая мимо участников происшествия, автобус тоже стал участником ДТП. Одна из легковушек откатилась назад и врезалась в бок общественного транспорта. Сообщается, что никто не пострадал, но автомобили сильно повреждены.