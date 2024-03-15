В Киржачском районе через суд добиваются ремонта в «Горкинской средней общеобразовательной...

В Киржачском районе через суд добиваются ремонта в «Горкинской средней общеобразовательной школе».По информации пресс-службе прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.Выяснилось, что в МБДОУ «Горкинская СОШ» на потолке и стенах зафиксированы следы протеканий атмосферных осадков, признаки поражения грибком, а также обнаружены факты деформации несущих конструкций (на стенах 2 этажа) и другое.По результатам проверки прокурором в Киржачский районный суд направлено исковое заявление об обязании управления образования администрации района привести помещения школы в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.В данный момент эта проблема находится на контроле районной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области