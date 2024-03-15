Путь сквозь кромешную тьму останется в прошлом. В микрорайоне Новый Берег РИЦ, который входит в состав Боголюбово, зажгут фонари. Напомним, на отрезке дороги от Суромны до Нового села

Путь сквозь кромешную тьму останется в прошлом. В микрорайоне Новый Берег РИЦ, который входит в состав Боголюбово, зажгут фонари. Напомним, на отрезке дороги от Суромны до Нового села освещения пока нет. Необходимости в этом районные чиновники не находили. В официальном ответе нашему телеканалу они заявляли – освещение дороги от села Суромна до улицы 65 лет