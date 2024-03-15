В музее-заповеднике «Александровская слобода» отмечают масленичную неделю Сразу в трех...

В музее-заповеднике «Александровская слобода» отмечают масленичную неделюСразу в трех форматах:Для самых маленьких – программа «Здравствуй, Масленица!»- сотрудники музея приезжают в детские сады. В самой слободе проходит программа «К теще на блины». Это микс зимних развлечений на свежем воздухе с экскурсией.Туристы начинают с гонок на метлах и лыжах, «блинных» гаданий, а затем в уютной гостиной XIX века угощаются ароматным чаем и пышными блинами с вареньем, попутно узнавая, как праздновали Масленицу на Руси. Провожать зиму в выходные будут отдельной интерактивной программой. На Потешном дворе гостей встретит сам «державный хозяин» Слободы Иван Грозный. Для гостей праздника народные забавы: перетягивание каната, карусели с лентами и сжигание чучела Масленицы.Светлана Вершинина, специалист по связям с общественностью музея-заповедника «Александровская слобода»:- Конечно, сжигание обрядового чучела Масленицы с каждой группой - это отдельное событие и помимо всего прочего каждый имеет возможность привязать к этой масленице ленточку, «нашептав» на неё все несчастья, болезни, горести. Тем самым сжигая их на огне, очищаясь и принимая новую весну и возрождение новой жизни.