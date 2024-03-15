37-летний местный житель оборудовал в частном доме специальную комнату, где выращивал коноплю. Злоумышленник производил наркотик на продажу, но его домашнюю теплицу накрыли оперативники.

37-летний местный житель оборудовал в частном доме специальную комнату, где выращивал коноплю. Злоумышленник производил наркотик на продажу, но его домашнюю теплицу накрыли оперативники. Они изъяли более 4 килограммов марихуаны и около 5 килограммов частей наркосодержащего растения, а также оборудование: электронные весы, вакуумный упаковщик и мобильный телефон. Как сообщили в УМВД, на мужчину возбудили два уголовных дела