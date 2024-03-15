Об этом сообщили участники творческого сообщества «Мира».
В Суздале отменён концерт пианистки Полины Осетинской, который должен был пройти завтра, 16 марта. Об этом сообщили участники творческого сообщества «Мира».
Причину срыва выступления организаторы не сообщили, но ранее девушка выражала в социальных сетях свою политическую позицию. Пианистка писала, что против военных действий на территории Украины. Это отметили общественники, которые просили властей отреагировать на предстоящий концерт.
Деньги за билеты должны поступить на карточки в течение семи рабочих дней.