Об этом сообщили участники творческого сообщества «Мира».

В Суздале отменён концерт пианистки Полины Осетинской, который должен был пройти завтра, 16 марта. Об этом сообщили участники творческого сообщества «Мира».Причину срыва выступления организаторы не сообщили, но ранее девушка выражала в социальных сетях свою политическую позицию. Пианистка писала, что против военных действий на территории Украины. Это отметили общественники, которые просили властей отреагировать на предстоящий концерт.Деньги за билеты должны поступить на карточки в течение семи рабочих дней.