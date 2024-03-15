51-летний мужчина упал с крана на заводе «Промсвязь». ЧП на производстве случилось вчера, 14 февраля, после обеда, сообщил наш источник. Как нам стало известно, на завод как раз приобрели новый

51-летний мужчина упал с крана на заводе «Промсвязь». ЧП на производстве случилось вчера, 14 февраля, после обеда, сообщил наш источник. Как нам стало известно, на завод как раз приобрели новый кран. С него и сорвался мужчина. В результате падания он получил черепно-мозговую травму. Факт падения мужчины с крана подтвердили в прокуратуре. В надзорном ведомстве сообщили,