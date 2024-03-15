Весна «задаст жару»: во Владимирской области становится всё теплее. По информации синоптиков...

Весна «задаст жару»: во Владимирской области становится всё теплее.По информации синоптиков Гидрометцентра России, среднемесячная температура в марте будет на один-три градуса выше нормы, а осадков ожидается на 10–12% меньше обычных показателей.16 марта во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется +6… 8 градусов тепла.Будет солнечно и тепло. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столбаВетер - южный, до 4 метров в секунду. К ночи температура опустится до 0°C.Народный прогноз погоды на 16 марта:«Синицы или снегири расщебетались — к потеплению»;«Облачно и холодно — к ненастью»;«Небо на закате красное — на следующий день ждите сильный ветер».Фото: freepik.com