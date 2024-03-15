Весна «задаст жару»: во Владимирской области становится всё теплее.
По информации синоптиков...
Весна «задаст жару»: во Владимирской области становится всё теплее.
По информации синоптиков Гидрометцентра России, среднемесячная температура в марте будет на один-три градуса выше нормы, а осадков ожидается на 10–12% меньше обычных показателей.
16 марта во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется +6… 8 градусов тепла.
Будет солнечно и тепло. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба
Ветер - южный, до 4 метров в секунду. К ночи температура опустится до 0°C.
Народный прогноз погоды на 16 марта:
«Синицы или снегири расщебетались — к потеплению»;
«Облачно и холодно — к ненастью»;
«Небо на закате красное — на следующий день ждите сильный ветер».
Фото: freepik.com