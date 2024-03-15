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<a href="https://33live.ru/novosti/15-03-2024-vladimircam-predlagayut-raspisat-yajca-dlya-ukrasheniya-pasxalnogo-dereva.html" target="_blank">Владимирцам предлагают расписать яйца для украшения “Пасхального дерева”</a> - В этом году пасхальное дерево украсят 10-ю тысячами праздничных яиц. Расписать их может каждый желающий. Для этого необходимо написать на электронную почту sv_vladimir@list.ru и указать в заявке,