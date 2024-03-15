В этом году пасхальное дерево украсят 10-ю тысячами праздничных яиц. Расписать их может каждый желающий. Для этого необходимо написать на электронную почту [email protected] и указать в заявке,
В этом году пасхальное дерево украсят 10-ю тысячами праздничных яиц. Расписать их может каждый желающий. Для этого необходимо написать на электронную почту [email protected]
и указать в заявке, сколько потребуется заготовок. Вековую липу возле Успенского собора украсят яйцами в канун Пасхи, которую в этом году будут отмечать 5 мая. Весенняя акция “Пасхальное дерево” пройдет во Владимире