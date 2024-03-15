Жителям Владимирской области рассказали о новой схеме мошенничества. Теперь аферисты начали представляться медиками, объяснили в пресс-службе ОДКБ. Мошенники звонят жертвам под видом

Жителям Владимирской области рассказали о новой схеме мошенничества. Теперь аферисты начали представляться медиками, объяснили в пресс-службе ОДКБ. Мошенники звонят жертвам под видом медработников и убеждают о необходимости пройти курс лечения. Мол, пришли очень плохие анализы, которые якобы человек сдавал заранее, нужно срочно что-то делать. Потом жертве звонит и «главврач». Он говорит, что за лечение готов