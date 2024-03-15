Отец из Владимира не смог улететь в Индию из-за полумиллионного долга по алиментам. Он должен был выплачивать 1/4 от зарплаты на содержание 10-летней дочери, однако благополучно «забил» на это.

Отец из Владимира не смог улететь в Индию из-за полумиллионного долга по алиментам. Он должен был выплачивать 1/4 от зарплаты на содержание 10-летней дочери, однако благополучно «забил» на это. Как рассказали в пресс-службе УФССП по области, в установленный срок 42-летний мужчина не выплатил долг, ему запретили покидать территорию РФ. О родительской обязанности он вспомнил, когда