Владимирская прокуратура взяла в работу коллективное обращение сотрудников автобусной компании...
Владимирская прокуратура взяла в работу коллективное обращение сотрудников автобусной компании "ОКТО"
Работники предприятия публично обвинили бывшее руководство в невыплате заработной платы за февраль. Как это объясняют в "ОКТО"? Расскажет Дарья Давыдова.
- Неужели тридцать рублей это такие большие деньги? А ехать все хотят.
Татьяна Викторовна с самого утра взывает к совести безбилетников. Впереди - очередной неравный бой. Водитель троллейбуса на линии теперь работает в паре с валидатором. И на всю катушку.
- На рейс вот катушка. Чтоб мне потом не заморачиваться во время рейса. Не бегать.
С начала марта в троллейбусах и автобусах областного центра тестируют новую "бескондукторную" систему...
- Оплата за проезд по терминалу.
Пассажиров переводят на самообслуживание.
- Экономят на зарплате кондукторов. Да их и вообще нет. Это дефицит же, правильно?
Это правда, заявляют во "Владимирпассажиртрансе". У муниципального перевозчика не закрыты три десятка вакансий. И с кондукторами - прямо напряженка.
Алексей Рульнов, начальник контрольно-ревизионной службы компании "Владимирпассажиртранс":
- Вот сейчас ждем с ОКТО, закрылось предприятие. Людей мы ждем.
- Люди уже изъявили желание прийти к вам на работу?
- Совершенно верно, да.
В офисе компании "ОКТО" сейчас все немного на нервах.
Фактически безработные, сотрудники пытаются забрать свое у бывшего работодателя.
- Не выплачивают зарплату сотрудникам, работягам. Счета заморожены, денег нет. Машины ярославские стоят.
Не уехал Андрей РУчьев. Взяв на себя роль "кризисного менеджера", он подтверждает: счета компании арестованы по требованию налоговой. Но все нормально, деньги есть.
Андрей Ручьев, начальник отдела эксплуатации компании "ОКТО":
- Сотрудников никто не кидает. Здесь работает отдел кадров до сих пор. Была сформирована трудовая комиссия по урегулированию этих споров. Выписываются документы, которые после получения сотрудниками лично относятся в банк и ставятся в реестр должников. После формирования этого реестра деньги на счет поступят, они есть у компании и будут выплачиваться в порядке очереди.
По данным прокуратуры, в этой очереди - больше восьмидесяти человек. Сумма задолженности - 4 миллиона.
Евгения Клубкова, старший помощник прокурора г. Владимира:
- Запрошены документы у работодателя. При их поступлении будет дана надлежащая оценка действиям руководства, которое допустило образование задолженности. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле до полного погашения задолженности.
С половиной штата "ОКТО" давно в расчете. Увольняться люди начали еще зимой, когда стало ясно, что компания катится в финансовую пропасть.
Дарья Давыдова:
- Любопытно, что всего полгода назад в "ОКТО" рассказывали о покупке тринадцати новых газомоторных китайских автобусов и дальнейших планах по обновлению автопарка. Ярославский собственник пытался поставить предприятие на ноги, точнее - на колеса. И какое-то время новые машины обслуживали маршрут 7С, но, судя по всему, обратный отсчет уже шел и в конце февраля перевозчик заявил об уходе с владимирского рынка.
С начала года с дистанции во Владимире сошли четыре пассажирские компании. Временно их маршруты взяли на себя оставшиеся перевозчики. И временно же, говорят в мэрии, приостановлено обслуживание маршрута 17С. В район "Точмаша" теперь заезжает 29-ый автобус. Сотни заводчан в конце рабочего дня выручает только то, что это - конечная.
Дарья Давыдова. Андрей Синягин и Федор Лалакин. "Вести-Владимир".