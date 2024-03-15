Владимирская прокуратура взяла в работу коллективное обращение сотрудников автобусной компании...

Владимирская прокуратура взяла в работу коллективное обращение сотрудников автобусной компании "ОКТО"Работники предприятия публично обвинили бывшее руководство в невыплате заработной платы за февраль. Как это объясняют в "ОКТО"? Расскажет Дарья Давыдова.- Неужели тридцать рублей это такие большие деньги? А ехать все хотят.Татьяна Викторовна с самого утра взывает к совести безбилетников. Впереди - очередной неравный бой. Водитель троллейбуса на линии теперь работает в паре с валидатором. И на всю катушку.- На рейс вот катушка. Чтоб мне потом не заморачиваться во время рейса. Не бегать.С начала марта в троллейбусах и автобусах областного центра тестируют новую "бескондукторную" систему...- Оплата за проезд по терминалу.Пассажиров переводят на самообслуживание.- Экономят на зарплате кондукторов. Да их и вообще нет. Это дефицит же, правильно?Это правда, заявляют во "Владимирпассажиртрансе". У муниципального перевозчика не закрыты три десятка вакансий. И с кондукторами - прямо напряженка.Алексей Рульнов, начальник контрольно-ревизионной службы компании "Владимирпассажиртранс":- Вот сейчас ждем с ОКТО, закрылось предприятие. Людей мы ждем.- Люди уже изъявили желание прийти к вам на работу?- Совершенно верно, да.В офисе компании "ОКТО" сейчас все немного на нервах.Фактически безработные, сотрудники пытаются забрать свое у бывшего работодателя.- Не выплачивают зарплату сотрудникам, работягам. Счета заморожены, денег нет. Машины ярославские стоят.Не уехал Андрей РУчьев. Взяв на себя роль "кризисного менеджера", он подтверждает: счета компании арестованы по требованию налоговой. Но все нормально, деньги есть.Андрей Ручьев, начальник отдела эксплуатации компании "ОКТО":- Сотрудников никто не кидает. Здесь работает отдел кадров до сих пор. Была сформирована трудовая комиссия по урегулированию этих споров. Выписываются документы, которые после получения сотрудниками лично относятся в банк и ставятся в реестр должников. После формирования этого реестра деньги на счет поступят, они есть у компании и будут выплачиваться в порядке очереди.По данным прокуратуры, в этой очереди - больше восьмидесяти человек. Сумма задолженности - 4 миллиона.Евгения Клубкова, старший помощник прокурора г. Владимира:- Запрошены документы у работодателя. При их поступлении будет дана надлежащая оценка действиям руководства, которое допустило образование задолженности. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле до полного погашения задолженности.С половиной штата "ОКТО" давно в расчете. Увольняться люди начали еще зимой, когда стало ясно, что компания катится в финансовую пропасть.Дарья Давыдова:- Любопытно, что всего полгода назад в "ОКТО" рассказывали о покупке тринадцати новых газомоторных китайских автобусов и дальнейших планах по обновлению автопарка. Ярославский собственник пытался поставить предприятие на ноги, точнее - на колеса. И какое-то время новые машины обслуживали маршрут 7С, но, судя по всему, обратный отсчет уже шел и в конце февраля перевозчик заявил об уходе с владимирского рынка.С начала года с дистанции во Владимире сошли четыре пассажирские компании. Временно их маршруты взяли на себя оставшиеся перевозчики. И временно же, говорят в мэрии, приостановлено обслуживание маршрута 17С. В район "Точмаша" теперь заезжает 29-ый автобус. Сотни заводчан в конце рабочего дня выручает только то, что это - конечная.Дарья Давыдова. Андрей Синягин и Федор Лалакин. "Вести-Владимир".