Владимирские гимнасты завоевали серебряные медали Чемпионата России.
Мужская и женская сборные...
Владимирские гимнасты завоевали серебряные медали Чемпионата России.
Мужская и женская сборные Владимирской области стали серебряными призёрами чемпионата России по спортивной гимнастике. Он собрал на федеральной территории «Сириус» более 150 сильнейших спортсменов страны.
Олимпийские чемпионы Токио, чемпионы мира и Европы соревновались за 14 комплектов наград.
13 марта разыгрывались награды в командном зачёте среди мужчин. Наши ребята заняли второе место, уступив только Московской области, за которую выступают лидеры национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В составе команды владимирских гимнастов: Александр Карцев, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Савелий Съедин и Алексей Усачёв.
14 марта прошли соревнования в командном зачёте у женщин. Наши девушки также завоевали серебро, первое место – у команды Москвы.
В составе нашей женской сборной: Лейла Васильева, Арина Семухина, Полина Губенкова, Александра Максимова и Виолетта Кузнецова.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области