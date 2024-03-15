Владимирские гимнасты завоевали серебряные медали Чемпионата России. Мужская и женская сборные...

Владимирские гимнасты завоевали серебряные медали Чемпионата России.Мужская и женская сборные Владимирской области стали серебряными призёрами чемпионата России по спортивной гимнастике. Он собрал на федеральной территории «Сириус» более 150 сильнейших спортсменов страны.Олимпийские чемпионы Токио, чемпионы мира и Европы соревновались за 14 комплектов наград.13 марта разыгрывались награды в командном зачёте среди мужчин. Наши ребята заняли второе место, уступив только Московской области, за которую выступают лидеры национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.В составе команды владимирских гимнастов: Александр Карцев, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Савелий Съедин и Алексей Усачёв.14 марта прошли соревнования в командном зачёте у женщин. Наши девушки также завоевали серебро, первое место – у команды Москвы.В составе нашей женской сборной: Лейла Васильева, Арина Семухина, Полина Губенкова, Александра Максимова и Виолетта Кузнецова.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области