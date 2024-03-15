Владимирскую семью Быковых объединяет нечто большее, чем просто штамп в паспорте Муж и жена - один...

Владимирскую семью Быковых объединяет нечто большее, чем просто штамп в паспортеМуж и жена - один экипаж. Они команда на ралли-трассе. Подробнее - Фёдор Лалакин.Серьезные отношения с автоспортом начались с невинного увлечения картингом. А вообще "в движение" Наталью привел отец. Девушка вспоминает: вместе они много времени проводили в гараже.Настоящую любовь супруга гонщица встретила тоже под рев моторов, на соревнованиях. Конечно, пришлось "притормозить", заняться семьей. Сейчас у Натальи и Михаила подрастает уже 4 дочь и они полноценно вернулись в автоспорт, участвуют в ралли семейным экипажем.Наталья Быкова, пилот №2:- Мы быстро друг друга понимаем, что немаловажно, здесь, вот в этих вот соревнованиях. Я себя увереннее чувствую, все-таки муж за рулем и как-то уверенно, мне комфортно рядом, есть только цель, первая цель это выиграть, безопасно доехать и борьба.Машину для гонок купили у знакомого, она уже была готова для ралли. Немного переделали под себя. В заездах как в семейной жизни: Михаил у руля, управляет, а Наталья подсказывает, куда нужно ехать. Перед стартом на время, гонщики объезжают трассу, составляя карту, чтобы потом знать, как быстрее пройти дистанцию.Михаил Быков, пилот №1:- Как только дается старт, первое это конечно, как не крути это море адреналина, эмоции зашкаливают, перед стартом есть мандраж, конечно, без этого никак главные цели всех соревнований, как говорится кайфануть, покататься, а кто то умудряется не только покататься, но и еще призовые места занять.Семейный экипаж Быковых после возвращения в спорт уже не раз становился победителем и призером крупных гонок.В планах не останавливаться на достигнутом. Больше соревнований, больше побед.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести Владимир"