Случай, который тянет на формат федеральных скандальных шоу. Восьмилетний мальчик с двухлетней сестрой живут одни в грязной квартире. Иногда их игры становятся опасными. Как рассказали в

Случай, который тянет на формат федеральных скандальных шоу. Восьмилетний мальчик с двухлетней сестрой живут одни в грязной квартире. Иногда их игры становятся опасными. Как рассказали в поисково-спасательном отряде г. Владимира, 14 марта, в тревожную службу поступила информация, что в доме №63 на проспекте Ленина на пятом этаже открыто окно, а из него маленький мальчик выкидывает