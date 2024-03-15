Об этом сообщили представители Росстата.

Во Владимире начали дешеветь яйца. Снижение в стоимости отмечается в пределах 0,7%. Об этом сообщили представители Росстата.Также в регионе отмечается падение цен на бананы (0,5%), гречку (0,3%), фруктовые консервы для детского питания (0,3%) и огурцы (5,1%).Но есть во Владимирской области и те продукты, которые, наоборот, подорожали. Рост замечен на свёклу (2,2%), помидоры (1,8%), морковь (1,3%), капусту (1%), яблоки (0,4%), картофель (0,2%) и лук (0,1%).