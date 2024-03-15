Во Владимире первые избиратели проголосовали на выборах Президента страны В России сегодня...

Во Владимире первые избиратели проголосовали на выборах Президента страныВ России сегодня стартовали выборы Президента. Ровно в 8 утра свои двери распахнули все 975 избирательных участков Владимирской области. Работа участковых избирательных комиссий началась с исполнения Гимна России.За будущее нашей страны ранним утром голосуют первые избиратели. В их числе Нина Рухлова. Ей 84 года. Голосовать решила на участке, хотя была возможность отдать свой голос на дому. Участие в выборах считает своим долгом.Нина Рухлова:- Всегда на выборы хожу, нога плохо ходит, а палка помогает.Всего в регионе открыты 975 избирательных участков. Еще три - в местах временного пребывания избирателей- начнут работу в воскресенье. В работу включились более 9 тысяч членов участковых избирательных комиссий.Этот участок - именной. Владимирская школа №9 носит имя героя России генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего в ходе специальной военной операции.Елена Гладилкина:- Переживаю за страну, поэтому решила отдать свой голос.С 10 часов утра в регионе также ведется выездная работа - голосуют те, кто не может прийти на участки.Анна Гусельникова, председатель участковой избирательной комиссии:- Начинаем выезды по местам, по заявкой с урной на дом. В основном, это пенсионеры по состоянию здоровья. Как молодежная комиссия мы работаем уже второй год. Наша комиссия немножко претерпевает изменения. Но в большинстве наш состав остается неизменным. Не могу сказать что работать легко, но надеюсь справимся со всеми трудностями.Отдать свой голос можно и дистанционно. В этом году заявки на участие в ДЭГ направили более 120 тысяч жителей региона - это 11 процентов от общего числа избирателей нашей области.Полина Лаптева, Андрей Синягин "Вести-Владимир".