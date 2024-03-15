Во Владимире после реставрации представят чудотворную икону Боголюбской Божией Матери. Чудотворную...

Во Владимире после реставрации представят чудотворную икону Боголюбской Божией Матери.Чудотворную икону XII века Боголюбской Божией Матери, написанную по заказу великого князя Андрея Боголюбского, представят после реставрации сегодня - 15 марта на выставке в музейном центре «Палаты» во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.Известно, что на протяжении многих лет икону реставрировали во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря.В трех специально подготовленных залах будет представлена история многовекового бытования иконы, а также развитие иконографии образа, оказавшего значительное влияние на развитие отечественной художественной традиции.Первые эксклюзивные кадры - главное музейное и духовное событие года!Фото: ГТРК «Владимир», Мария Платанюк