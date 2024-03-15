Во Владимире прошел первый женский форум в рамках федерального проекта Движение женщин Единой...

Во Владимире прошел первый женский форум в рамках федерального проекта "Движение женщин Единой России"Работу форума, который собрал ярких и талантливых жительниц региона, возглавила председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.Женщина России может все! Создать крепкую семью и предприятие. Быть ответственным руководителем и грамотным политиком. Среди участников первого регионального женского форума- волонтеры, депутаты, сельские старосты, журналисты, представители некоммерческих организаций. Форум - уникальная площадка по обмену опытом. Женщины региона- представители разных сфер - рассказали о своих проектах. Юлиана Иванина из Суздальского района- жена участника специальной военной операции посвятила себя помощи фронту.Юлиана Иванина, волонтер, жена участника СВО:- Для детей я мама после 6 вечера. До 6 вечера я волонтер, я работаю социальным координатором Госфонда "Защитники отечества" по Владимирской области, то есть я оказываю поддержку еще и нашим демобилизованным ветеранам боевых действий.Участниц форума приветствовал губернатор Александр Авдеев. Глава региона подчёркивает:- Кто как не женщина, особенно в Год семьи, способна решить ряд важнейших социальных задач. Объявленные Президентом Десятилетие детства и Год семьи, основная часть национальных проектов направлены на поддержку женщин и материнства. Это не просто знак времени, необходимость.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас мужчины заняты ратным делом и значительная часть нагрузки как по поддержке бойцов СВО, по воспитанию детей, сохранению семьи, по работе в тылу, лежит на женщинах.Организатор форума - Женское движение. Во Владимирской области его курирует председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова. Председатель облпарламента уверена: женщины, умеющие работать в команде, сила, которая движет регион вперед.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Недостаточно было времени, чтобы мы обо всем поговорили, но это только начало и уже сегодня подходили женщины и говорили о том, что нужно организовывать определенные площадки тематические, на которых в том числе мы сможем выработать и ряд предложений для депутатов ЗС, чтобы улучшить и усовершенствовать какие-то направления.Для участниц подготовили интерактивные дискуссии, творческие номера. Завершился форум весенним подарком- композицией в в исполнении Сергея Горшкова.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"