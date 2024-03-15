Во Владимире руководитель подрядной организации привлечен к административной ответственности за...

Во Владимире руководитель подрядной организации привлечен к административной ответственности за несвоевременный капремонт.Как стало известно, по результатам конкурсного отбора между некоммерческой организацией «Фонд Капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» и ООО «Строительно-ремонтная компания «Периметр» были заключены контракты на выполнение (до ноября 2023 года) работ по капитальному ремонту крыш зданий.Речь идет про дома №10 и 6 «А» на улице Белоконской.Увы, своевременно контракты подрядчиком не исполнены. Было установлено, что работы по ремонту крыш шли «с низкой интенсивностью».Сообщается, что на некоторых объектах и вовсе отсутствовали рабочие, а жильцы указывали на «затянувшиеся сроки».В связи с этим прокурором в отношении генерального директора ООО «Строительно-ремонтная компания «Периметр» было возбуждено дело об административном правонарушении («бездействие, повлекшее неисполнение обязательств...»), по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф - 150 тысяч рублей.При надзорном сопровождении работы по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов все же были выполнены на 100%.Фото: freepik.com