Во Владимире спасатели обнаружили в захламленной квартире восьмилетнего мальчика с двухлетней...

Во Владимире спасатели обнаружили в захламленной квартире восьмилетнего мальчика с двухлетней сестрёнкой без родителей.Об этой шокирующей истории рассказали сотрудники поисково-спасательного отряда города Владимира в своем официальном сообществе Вконтакте:«… 14 марта спасатели ПСО получили информацию, что по адресу проспект Ленина (дом 63) на 5-м этаже открыто окно, из которого мальчик выкидывает вещи. Странный вызов, но выезжаем. По прибытии: УМВД России по Владимирской области на месте, ломать дверь нельзя, поэтому громко стучим (очень громко). Дверь открывается, и на пороге нас встречает не взрослый человек, а мальчик восьми лет, из «одежды» которого только очки для плавания. С его слов: «Мама живет в другой квартире, а они с сестрой (2 года) решили поплавать в ванной, но перед этим выкинуть «лишние» вещи из окна. Девочку обнаруживаем в ванной комнате...»В квартире бардак и антисанитария. Спасатели пишут буквально следующее:«… Сотрудники полиции звонят маме, но она не может приехать с работы, и только благодаря настойчивости сотрудников, все же приезжает к детям.Так вот к чему этот пост... Уважаемые родители, любите и оберегайте своих детей. Дети - это единственное ради чего мы живем!»Фото: https://vk.com/wall-33383345_1542