Во Владимире в большой прокат вышел фильм Позывной Пассажир На премьеру во Владимире пришли...

Во Владимире в большой прокат вышел фильм "Позывной "Пассажир"На премьеру во Владимире пришли ветераны СВО. О чем картина - в нашем материале.Позывной "Пассажир" - Картина по роману Александра Проханова на большом экране. Фильм рассказывает о событиях на Донбассе в 2015 году. В режиссерском кресле Илья Казанков. В зале на премьере фильма особые зрители - ветераны СВО.Владимир Святов, ветеран СВО:- Этот действительно фильм показывает правду, правду то, что было на Донбассе в то время, так и есть 14-15 год. То есть многие люди до сих пор не понимают, что там был, что там происходило, что там происходит сейчас на данный момент, а фильм это показывает.В центре событий молодой столичный писатель Николай Рябинин. Живя светской жизнью, он не особо интересуется повесткой дня. Но узнав, что на Донбассе пропал его брат, решает отправиться на поиски.Алексей Быков, ветеран СВО:- Самый запоминающийся момент, все таки это вот переосмысление этого молодого человека, что он должен делать, как он себя вел, обязательно, особенно молодежи, нужно смотреть этот фильм, это патриотический фильм, показывает и воспитывает молодежь, как нужно любить свою родину, как нужно любить свою страну.Эта миссия навсегда изменит Николая. Через что предстоит пройти главному герою и есть ли место для любви даже на войне?Все ответы в кино.Федор Лалакин, Андрей Беляков "Вести - Владимир"