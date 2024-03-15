Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике представили икону Богоматерь Боголюбская Историческое...

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике представили икону "Богоматерь Боголюбская"Историческое культурное и духовное событие. Впервые после реставрации во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике представили национальную святыню - икону "Богоматерь Боголюбская". Все подробности - у Марии Платанюк."Всепетая"- в исполнении хора Спасо-Евфимиева монастыря. Молитва Заступнице всей русской земли. Выставку, которую так ждал музейный мир, назвали символично "Богоматерь Боголюбская. Новое обретение".Рассказ о подвиге отечественных реставраторов длиною в век. Работу завершил Александр Горматюк, - сотрудник Всероссийского Центра имени Грабаря. Икону - она была в катастрофическом состоянии, - восстановили и благодаря современным методам. Они позволили открыть лик 12-ого столетия.Александр Горматюк, художник-реставратор высшей категории, сотрудник Всероссийского художественного научно-реставрационного Центра имени Грабаря:- Дополнительные исследования проводили. Есть ли? Сохранилось ли? И что откроется при раскрытии нескольких слоёв живописи на поверхностилика, и удалось это совершить...Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Такой её видел князь Андрей Боголюбский, и многие князья, и правители России. Она не просто икона, памятник, а это еще свидетель многих исторических событий.Возвращение Богоматери Боголюбской, национальной святыни, после многолетней реставрации - не просто грандиозный музейный проект нового времени. Это событие особой духовной силы. Боголюбивая предстаёт в отдельном зале, в полумраке. Никаких экскурсий. Главный принцип один - созерцаниеДля реликвии создан особый температурно-влажностный режим. "Климат" - под строгим контролем. Богоматерь Боголюбская - одна из первых икон, написанных на Руси. В ней - отражение периода становления российской государственности. Обустройства столицы Северо-Восточной Руси.Сергей Степашин, председатель Императорского православного палестинского общества:- Она была Спасительницей. Люди, которые молились на икону, - они получали добро. Она помогала нам быть вместе, она помогала побороть болезни, она помогала побороть врагов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Погружаясь, глядя на эту реликвию, ты , безусловно, вольно или невольно проникнешься историей и поймешь, что сейчас происходит в нашей жизни.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Чудо свершилось. Конечно, с Божьей помощью. Музейщики, реставраторы столько лет нам возвращали это чудо.На открытии выставки- представители Министерства культуры, директора федеральных музеев страны, духовенство. В том числе монахини Княгинина монастыря. В нём хранился лик Боголюбивой.Игумения Нина, настоятельница Свято-Успенского Княгинина женского монастыря:- Эта икона - она нам чудотворила. Нам, - монаршествующим, которые только пришли. Она дала мощный толчок к возрождению обители.Экспонирование образа Богоматери Боголюбской - событие историческое. Благодаря единству в деле спасения ее лик сияет вновь. Сквозь века.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".