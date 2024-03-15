Во Владимирской области более 120 тысяч человек выбрали дистанционно-электронное голосование В...

Во Владимирской области более 120 тысяч человек выбрали дистанционно-электронное голосованиеВ России сегодня стартовали выборы Президента. Ровно в 8 утра свои двери распахнули все 975 избирательных участков Владимирской области.Работа участковых избирательных комиссий началась с исполнения Гимна России. Голосование на выборах Президента продлится 3 дня: 15, 16 и 17 марта.В воскресенье будут действовать еще три избирательных участка - в местах временного пребывания избирателей. Областной клинической больнице, больнице скорой медицинской помощи города Владимира, Центральной городской больнице Коврова.На участках работают почти 3 тысячи наблюдателей. Их направили Общественная Палата региона, политические партии, которые выдвинули зарегистрированных кандидатов, и сами кандидаты.Утром открылся и Штаб общественного наблюдения за выборами. Отметим, что проголосовать избиратели могут и дистанционно. Как сообщают в облизбиркоме, заявки на участие в ДЭГ направили свыше 120 тысяч человек - это 11 процентов от общего числа избирателей области.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Что касается "Мобильного избирателя" - эта процедура также оказалась востребованной. Внутри области 8 тысяч избирателей воспользовались своим правом проголосовать на другом избирательном участке. В основном, это пожилые люди, которые живут у детей и которые, будучи зарегистрированы в сельской местности, голосовать будут в крупных городах. При этом 9 тысяч избирателей, не зарегистрированных во Владимирской области, они также выразили желание проголосовать на наших избирательных участках.