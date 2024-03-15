Посредник помог знакомому инспектору ДПС получить взятку от жителя Подмосковья.

По данным следствия и суда, нарушение произошло 1 января 2023 года. Патруль ДПС получил сообщение о пьяном водителе на дороге «Александров-Кольчугино». Водителем оказался житель Подмосковья, с которого инспектор потребовал взятку в размере 50 тысяч рублей. У нарушителя не было наличных на такую сумму.Инспектор привлёк своего приятеля на роль посредника. Тот отвёз мужчину до ближайшего банкомата, а после снятия средств передал их инспектору. По сообщению Кольчугинского городского суда, посредник вину признал и получил штраф в размере 400 тысяч рублей и заключение под стражу. Уголовное дело против инспектора ДПС рассматривается.