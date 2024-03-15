Во Владимирской области принято решение о прекращении уголовного дела по факту подделки «фирменной»...

Во Владимирской области принято решение о прекращении уголовного дела по факту подделки «фирменной» обуви на производстве.По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Владимирской области, 13 марта Гусь-Хрустальным городским судом было рассмотрено уголовное дело по обвинению группы лиц в незаконном использовании чужого товарного знака.Уточняется, что подсудимые, являясь генеральными и коммерческими директорами ООО «Кросс», с 1 марта по 9 октября 2023 года незаконно использовали товарные знаки, принадлежащие компаниям «Adidas AG», «PUMA SE» и пр. при изготовлении обуви.«… В производственных помещениях Гусь-Хрустального района, с целью незаконного использования чужих товарных знаков, без разрешения правообладателей были изготовлены кроссовки в количестве 64 пары с логотипом «Аdidas», 329 пар с логотипом «ECCO», 64 пары с логотипом «Puma», 64 пары с логотипом «NEW BALANCE»…» - рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.От представителей потерпевших компаний поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых, в связи с примирением и заглаживанием причинённого вреда. Государственный обвинитель при этом возражал. Однако судом принято решение о прекращении уголовного дела.Фото: Архив ГТРК «Владимир»