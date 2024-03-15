Во Владимирской области стартовали Выборы Президента России. Владимирцы могут сделать свой выбор...

Во Владимирской области стартовали Выборы Президента России.Владимирцы могут сделать свой выбор 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00.Для избирателей будут работать 978 избирательных участков, 975 открыты все три дня голосования, еще три - в местах временного нахождения избирателей - областной клинической больнице, больнице скорой медицинской помощи города Владимира и центральной городской больнице города Коврова - работают только 17 марта.На 470 избирательных участках, где голосует более 75% избирателей, установлены камеры видеонаблюдения с непрерывной видеотрансляцией.С 8.00 15 марта они будут работать в круглосуточном режиме до составления протокола об итогах голосования в участковой комиссии.Происходящее на участках в онлайн-режиме транслируется и в центре общественного наблюдения за выборами, который работает во Владимирском филиале РАНХиГС (ул. Горького, 59 А).Доступ к видеотрансляции есть у зарегистрированных кандидатов, партий, выдвинувших кандидатов, избирательных комиссий, Уполномоченного по правам человека.Остальные участки оборудованы средствами видеофиксации. Обзор видеокамер охватывает зоны выдачи бюллетеней, урны для голосования, места подсчета голосов избирателей, сейфы, где хранятся бюллетени, увеличенные формы протоколов.Помещения для голосования обеспечиваются информационными материалами, выполненными крупным шрифтом, для слабовидящих.На пяти участках, расположенных в местах компактного проживания незрячих и слабовидящих избирателей (во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном и Александрове), можно воспользоваться тифломаркером - специальным устройством, который озвучивает информацию о кандидатах, включенных в бюллетень, и помогает данной категории избирателей проголосовать самостоятельно. Также там есть специальные трафареты, материалы, выполненные с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.Известно, что более 120 тысяч избирателей подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании.Проголосовать дистанционно можно на портале ДЭГ также 15, 16 и 17 марта. Если у избирателя нет доступа к устройству, подключенному к сети Интернет, проголосовать можно в пунктах ДЭГ, оборудованных в помещениях избирательных участков. Их список размещен на сайте облизбиркома в разделе Выборы Президента/Дистанционное электронное голосование.Фото: http://www.vladimir.izbirkom.ru