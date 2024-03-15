Во Владимирской области у жителя Суздальского района дома было обнаружено 96 горшков с...

Во Владимирской области у жителя Суздальского района дома было обнаружено 96 горшков с коноплей.Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области при силовой поддержке Росгвардии был задержан 37-летний местный житель.В частном доме подозреваемого (в одном из сёл Суздальского района) оперативники обнаружили оборудованную комнату, в которой находились 96 горшков с коноплёй.Кроме того, полицейские изъяли более 4 килограммов марихуаны и около 5 килограммов частей наркосодержащего растения, а также оборудование, электронные весы, вакуумный упаковщик и мобильный телефон. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По версии полиции, «дурман-траву» мужчина планировал распространять на территории нашего региона.В отношении подозреваемого возбуждены и расследуются два уголовных дела. Мужчину заключили под стражу.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области