Во Владимирской области возрождается промышленное свиноводство. Об этом информирует пресс-служба...

Во Владимирской области возрождается промышленное свиноводство.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.В Александровском районе заработала «Национальная мясная корпорация «АГГРО». Отмечается, что в 2020 году в регионе не осталось ни одного свинокомплекса, но ситуация меняется:«Мы возрождаем промышленное свиноводство для обеспечения жителей качественным мясом. Уже в третьем квартале текущего года ожидается выпуск первых партий свинины», – подчеркивает губернатор Владимирской области Александр Авдеев.«В девяностые годы была практически полностью потеряна продовольственная безопасность нашей страны, и Владимирской области в том числе. Помните, закрывались колхозы, совхозы... Приходило в упадок сельское хозяйство. Сейчас очень многое делается. Самые современные животноводческие комплексы построены. Восстанавливается в области свиноводство, которое, к сожалению, практически полностью прекратило своё существование по ряду причин. А в текущем (2024) году владимирская свинина должна снова поступить на прилавки. Самое главное, что поставлены планы на будущее, чётко продумана программа реализации этих планов. Это очень важно», – уверен и Владимир Киселёв, сенатор РФ.Фото: freepik.com