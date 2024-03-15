Во Владимирской области за выборами Президента следят почти 3 тысячи наблюдателей На участках...

Во Владимирской области за выборами Президента следят почти 3 тысячи наблюдателейНа участках работают почти 3 тысячи наблюдателей. Их направили Общественная Палата региона, политические партии, которые выдвинули зарегистрированных кандидатов, и сами кандидаты. Утром открылся и Штаб общественного наблюдения за выборами. Там побывала Вера Куликова.Региональный Центр общественного наблюдения за выборами Президента начал работу в 8 утра. Главная его задача- обеспечить прозрачность выборов.Сюда, подчеркивает Галина Мизелёва - она руководит штабом общественного наблюдения - стекается информация из всех территорий. В режиме онлайн передается изображение с камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках.Галина Мизелёва, руководитель штаба общественного наблюдения за выборами Президента РФ:- Попросили подвинуть урны, чтобы она снималась всеми камерами, где-то на участке неправильно стояли столы. Мы попросили это сделать. Мы посмотрели все участки для того, чтобы организация процесса была удобной, правильной, комфортной и законной, чтобы все было видно и процесс голосования был открытый.Голосовать очно, то есть на избирательных участках, предпочитают три четверти избирателей нашего региона - об этом говорит статистика прошлых лет.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г. Владимира:- Очень важно, чтобы любое голосование проходило максимально прозрачно и без нарушений. Я очень благодарен нашим активистам, которые следят за этим здесь в Центе общественного наблюдения.Омбудсмен Людмила Романова уже успела побывать на нескольких участках, оценила их доступность для избирателей. В дни голосования аппаратом уполномоченного по правам человека также проводится видеонаблюдение.Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области:- Посещаю особые участки, где голосуют военнослужащие. Впереди у нас посещение психиатрических больниц, чтобы посмотреть как реализуют свое активное избирательное право люди с особенностями здоровья. Мы посмотрим как голосуют люди без регистрации. Как они смогут реализовать свое избирательное право.Центр общественного наблюдения будет работать все три дня выборов. Он создан Общественной палатой области. Подготовка велась в течение трех последних месяцев.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Наблюдатели от Общественной палаты, и от кандидатов, от политических партий нацелены на жесткий контроль за ходом голосования, за организацией выборов. То, что результаты выборов будут достоверные сомнений нет ни у кого. Они будут обеспечены тысячами наблюдателей.Каждый желающий может прийти в Центр общественного наблюдения и в режиме онлайн увидеть, как делает свой выбор Владимирская область.Вера Куликова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"