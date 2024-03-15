Жителю Карабаново суд дал 9 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

В феврале 2023 года в Александровском и Киржачском районах мужчина разместил тайники-закладки с наркотиками естественного происхождения. Ранее судимый житель Карабаново расфасовал для разового потребления гашиш, анашу и смолу каннабиса.В процессе очередного закладывания товара весом 13 грамм мужчину задержали сотрудники полиции. В суде обвиняемый отрицал свою вину. Киржачский районный суд вынес приговор в виде 9 лет лишения свободы в тюрьме особого режима.Такой срок обусловлен тем, что обвиняемый признан рецидивистом: в 2014 году обвиняемый получил два года за кражи и угон, а в 2016 отправлен в тюрьму за грабёж.Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.